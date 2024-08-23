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  4. В Зеленовских озерках на Камчатке запустили связь 4G

В Зеленовских озерках на Камчатке запустили связь 4G

14:30
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В Зеленовских озерках на Камчатке запустили связь 4G

В Камчатском крае новую базовую станцию установили возле базы отдыха «Раздолье Камчатки». Таким образом оператор Билайн обеспечил связью 4G территорию туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Зеленовские озерки». Это популярное место отдыха с термальными источниками, куда приезжают для лечения и профилактики различных заболеваний и приятного времяпровождения. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«На мой взгляд, надёжная связь в местах отдыха стала одним из неотъемлемых пунктов, говорящих о комфорте и безопасности нахождения в туристическом месте. Она даёт возможность заниматься привычными делами не только дома, в городе, но и за его пределами. Расслабиться после бассейна под любимую музыку, интересный сериал, позвонить друзьям, полистать социальные сети, оставаться в курсе последних событий – всё это теперь возможно благодаря 4G Билайн», - комментирует директор Камчатского отделения Билайн Алексей Савченко.

Отметим, связь 4G покрывает, в том числе, участок дороги от посёлка Раздольного до баз «Раздолье Камчатки» и «Старые озерки».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», жители края могут добраться до горячих источников на общественном транспорте. Расписание здесь.

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