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  4. Камчатские врачи ответили, может ли рак привести к диабету

Камчатские врачи ответили, может ли рак привести к диабету

14:57
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Камчатские врачи ответили, может ли рак привести к диабету

Диагностирование рака – тяжелый этап в жизни каждого больного. Помимо операций, часто требуется химиотерапия, облучение, иммунотерапия или другое лечение, которое вызывает много изменений в организме, рассказали в Центре общественного здоровья.

Это может привести, в том числе, к развитию диабета. Чаще всего он возникает не из-за самого онкозаболевания, а на фоне его лечения. Например, при раке и других заболеваниях поджелудочной железы удаляется ее часть, либо она вся, либо функция утрачивается из-за болезни. Это влечет дефицит инсулина, в результате чего развивается диабет.

Диабет может также развиться на фоне химиотерапии. Это вовсе не означает, что у каждого человека, получающего химиотерапию, развивается диабет. Лишь некоторые виды химиотерапии повышают риск развития диабета, но срок лечения ими строго ограничен.

Медики напоминают о важности контроля уровня сахара в крови во время и после терапии рака. 

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