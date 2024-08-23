Удивительную находку обнаружили сотрудники Кроноцкого заповедника в своей коллекции

Сотрудники научного отдела Кроноцкого заповедника во время проведения инвентаризации наткнулись на череп медведя, который превосходит по своим размерам другие экспонаты этого вида в зоологической коллекции, рассказали в учреждении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», его длина составляет 46 см, ширина – 28,4 см. Таким образом, сумма этих параметров составила 72,4 см или балла.

Старший научный сотрудник заповедника Владимир Гордиенко рассказал, что по данным Российской книги рекордов охотничьих трофеев черепа медведей, добытых на Камчатке, являются крупнейшими в стране.

«Такие трофеи занимают 4 верхних строки в абсолютном первенстве вне зависимости от региона. Если бы этот гигант, чей череп пополнил

когда-то зоологические сборы заповедника, был добыт на охоте, в упомянутой книге рекордов он расположился бы на 11 месте из крупнейших камчатских или на 14-м в абсолютном первенстве вне зависимости от региона. К сожалению, данными об истории появления этого экспоната мы не располагаем», – сказано в его сообщении.

Кстати, череп небезызвестного Казановы – очень крупного альфа-самца, который в Южно-Камчатском заказнике долгие годы наводил страх на сородичей помельче и завоевал не один десяток самок, набрал при измерении 71,9 балла, что также достаточно много. Владимир Гордиенко, который

изучает бурых медведей на Камчатке более 30 лет, сообщил, что в охотничьем каталоге он мог быть семнадцатым среди крупнейших камчатских трофеев медведя из 160-ти зарегистрированных в книге

рекордов.

Поскольку Казанова обитал на особо охраняемой природной территории, охотников он мог не опасаться, но, вероятно в силу солидного возраста, погиб в бою с сородичами летом 2021 года. Его

израненную тушу обнаружили на мелководье в Курильском озере возле архипелага Саманг. По одной из версий государственных инспекторов могучий и красивый зверь мог встать между матерями и детёнышами, за что и был убит разъярёнными самками, которые защищали медвежат от

каннибала.