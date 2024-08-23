Врач-онколог ответила на вопросы камчатских трудящихся

Видеоконференция с участием трудовых коллективов из районов Камчатского края состоялась накануне на базе краевого центра общественного здоровья. Ее темой стало одно из самых опасных заболеваний современности – рак легких.

О причинах развития рака легких, рисках заболевания, о том, что делать и чего не делать, чтобы избежать такого диагноза, слушателям рассказала заместитель главного врач Камчатского онкологического диспансера Ольга Жаркова. Она отметила, что за последнее выросло число выявляемых раков горла у курильщиков.

«Это не метод расслабления, а метод самоубийства, – прокомментировала онколог оправдание курильщиков своей привычки, – чтобы не попасть в список наших пациентов, нужно бросить курить и регулярно проходить диспансеризацию, рентген или флюорографию».

На Камчатке ежегодно онкологи выявляют 100 и более случаев рака легких. При этом стадия, когда помогает только оперативное лечение, диагностируется почти у половины таких пациентов. Так, по данным краевого онкодиспансера в 2023 году выявили 109 случаев рака легких, 43 человека были прооперированы с помощью малоинвазивной хирургии.

В видеоконференции о профилактике рака легких приняли участие представители трудовых коллективов из 13-ти населенных пунктов Камчатки.