Уникальный формат оказания услуг государством - МФЦ - отметил 13 лет

Некогда новый формат по взаимодействию государства и гражданина сегодня «Мои документы» стали неотъемлемой частью современной жизни и местом, где можно решить вопросы самых разных жизненных ситуаций.

Отметим, по инициативе Ирины Яровой стало возможным получать консультацию в МФЦ по вопросу защиты потребительских прав. Кроме того, благодаря парламентарию стало возможным подать жалобу на качество и безопасность услуг и товаров через сайт госуслуг, МФЦ, по почте. Так же был сделан запрет на повторный возврат документов по неуказанным ранее основаниям.

Добавим, на Камчатке сегодня работает более 30 отделений МФЦ, также организованы мобильные офисы МФЦ и выездное обслуживание. И каждый житель страны, в частности Камчатского края, знает, что оформить важный документ или получить гос. услугу в офисе «Мои Документы» можно быстро и удобно.