Производство дронов и протезов для участников СВО увеличат на Камчатке

Камчатке выделено 142, 9 млн рублей на производство FPV-дронов. Решение о выделении краю дополнительно почти 143 миллионов рублей было принято на заседании Президиума Правкомиссии по вопросам СЭР Дальнего Востока под председательством Юрия Трутнева.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что поддержка бойцов в зоне проведения специальной военной операции является приоритетом.

«Мы снабжаем необходимыми расходными материалами, техникой, тепловизорами, прицелами ночного видения, высокоточными винтовками и беспилотниками, которые являются основной ударной и защитной силой в условиях современной войны. Для того, чтобы обеспечить своевременные поставки и наращивать собственные компетенции в БПЛА, мной было принято решение поддержать камчатских производителей, которые производят FPV-дроны, постепенно наращивая их локализацию. Сейчас в России она составляет более 40%, а локализация в Камчатском крае 28-30% от общей стоимости БПЛА. На практике это означает, что помимо помощи ребятам на фронте, мы осваиваем новые технологии и учим наших инженеров, операторов, всех, кто включены в эту работу, не только использовать беспилотник, но и проводить его обслуживание», – сказано в его сообщении.

Глава региона добавил, что не менее важно использовать БПЛА для задач гражданского назначения, потому что беспилотники имеют огромный спектр применений во всех сферах народного хозяйства. Средства, выделенные на развитие БПЛА в регионе, позволят закрыть потребность камчатских подразделений, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в ударных беспилотниках, а также в поставке необходимых протезов, которые тоже входят в работу ТОР «Патриотическая» и продолжить локализацию использования запчастей российского производства на территории края.

Руководитель центра «Крылья Камчатки» Константин Слыщенко назвал основной задачей центра – производство, сборка, проектирование беспилотных летательных аппаратов.

«Сейчас у нас в разработке есть аппараты с большей грузоподъёмностью. Потому что есть компании на Камчатке, которые заинтересованы в использовании квадрокоптеров в целях работы в народном хозяйстве. Это очень помогает и ускоряет эффективно решать какие-то задачи. Это и горнорудные, и поисковые организации, и другие. БПЛА на Камчатке имеет очень широкий спектр применения. Все полученные средства будут направлены на закупку комплектующих, парка специальных электронных измерительных приборов. Всё это будет эффективно освоено, чтобы на Камчатке создать мощный научно-производственный центр», – заключил Слыщенко .

В этом году в рамках государственного контракта планируется осуществить закупку более 2 000 БПЛА различных модификаций для последующей передачи в зону проведения СВО, возместить затраты производителя, связанные с арендой производственных помещений, а также с приобретением нового оборудования.

Еще одним получателем поддержки является АО «Камчатский центр протезирования и ортопедии “Протект”», которое было основано в 1995 году и за пройденные годы, динамично развиваясь, предприятие превратилось в центр по оказанию протезно-ортопедической помощи.

«На нашем производстве выпускается вся линейка протезов, которые сейчас существуют. Начиная от самого простого до самого функционального с микропроцессорным устройством. К нам приходят пациенты с индивидуальной программой реабилитации или с направлением от социального фонда. Срок изготовления индивидуального протеза зависит от изделия. Если оно не очень дорогостоящее, то изготавливается быстро, а если изделие требует закупку материалов, то нужно будет подождать. В прошлом году выделялись средства на производство высокофункциональных протезов для участников СВО. Некоторые ребята даже продолжили выполнять боевые задачи с нашими изделиями. Мы делаем всё, что мы можем, всю нашу заботу вкладываем в работу. Также стараемся всегда получить обратную связь», – рассказала заместитель генерального директора Камчатского центра протезирования и ортопедии «Протект» Лариса Демьяненко.

Напомним, для обеспечения выпуска и реализации конкурентоспособной продукции применяются передовые технологии изготовления протезно-ортопедических изделий, постоянно внедряются новые материалы российских и зарубежных производителей, а также используется современное оборудование. Номенклатура производимых изделий включает в себя более двухсот наименований.

В целях обеспечения участников СВО высокотехнологичными протезами, производимыми Камчатским центром протезирования и ортопедии «Протект», в 2023 г. был заключен государственный контракт на закупку протезов голени, бедра и плеча высокой активности. Впоследствии изделия были переданы бойцам.

«Протект» планирует модернизировать свои производственные мощности, в этих целях будет оказана государственная финансовая поддержка в форме субсидии на возмещение части затрат.