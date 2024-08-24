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Самозанятые родители могут оформить единое пособие — Социальный фонд Камчатки

12:05
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Самозанятые родители могут оформить единое пособие — Социальный фонд Камчатки

Жители Камчатки, которые зарабатывают на жизнь как самозанятые, могут оформить единое пособие на детей, сообщили в краевом Социальном фонде.

«Сумма рассчитывается за 12 расчетных месяцев. Если в статусе самозанятого вы были не все это время, то лимит рассчитывают пропорционально:
2 МРОТ / 12 × месяцы работы в расчетном периоде», — пояснили в фонде

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб, а значит минимально самозанятый за 12 расчетных месяцев должен заработать — 38 484 руб.

Отделение Соцфонда России по Камчатскому краю напоминает, что единое пособие предназначено для семей со среднедушевым доходом в месяц меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

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