Самозанятые родители могут оформить единое пособие — Социальный фонд Камчатки

Жители Камчатки, которые зарабатывают на жизнь как самозанятые, могут оформить единое пособие на детей, сообщили в краевом Социальном фонде.



«Сумма рассчитывается за 12 расчетных месяцев. Если в статусе самозанятого вы были не все это время, то лимит рассчитывают пропорционально:

2 МРОТ / 12 × месяцы работы в расчетном периоде», — пояснили в фонде



В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб, а значит минимально самозанятый за 12 расчетных месяцев должен заработать — 38 484 руб.



Отделение Соцфонда России по Камчатскому краю напоминает, что единое пособие предназначено для семей со среднедушевым доходом в месяц меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.