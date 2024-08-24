На форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке проведут слёт юннатов «Движение Первых»

С 26 августа по 1 сентября в Камчатском крае в ходе Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.События пройдёт слёт юннатов.

В этом году участие примет 291 участник сообщества юных натуралистов Движения Первых, включая наставников клубов юннатов от 14 до 17 лет из 74 регионов России. В торжественной церемонии открытия Слёта, которая состоится 27 августа, примут участие почётные гости: ведущие эксперты в сфере эколого-биологической деятельности, руководители органов исполнительной власти, государственных корпораций и некоммерческих организаций.

Для участия в Слёте молодые люди прошли сложный конкурсный отбор на Всероссийском конкурсе эколидеров «Экосистема», где оценивались профессиональные достижения и компетенции в сфере эколого-биологической деятельности. В свою очередь наставники смены в процессе отбора представили собственные методические разработки, реализуемые в сообществе юных натуралистов.

В ходе просветительской программы участников ждут панельные дискуссии о роли юннатов в современном мире и развитии сообщества юных натуралистов Движения. Молодые люди присоединятся к мотивационным тренингам, в которых смогут развить собственные навыки в сфере эколого-биологической деятельности, лидерские качества, а также построить собственную траекторию развития в сообществе юных натуралистов Движения Первых и продумать вектор развития сообщества в своем субъекте Российской Федерации.

Для наставников пройдут мастер-классы и занятия по методике работы с сообществом юных натуралистов Движения Первых, педагоги смогут освоить новые методики взаимодействия с участниками сообщества, такие как юннатская встреча, способствующая вовлечению участников в юннатскую деятельность и формированию личного профессионального трека для каждого участника сообщества.

Ключевой частью программы Слёта Юннатов Первых станут полевые научно-исследовательские походы. Гости Слёта под руководством научных и туристических гидов примут участие в научно-практических экспедициях к побережью Тихого океана, Авачинскому вулкану и Мутновской группе вулканов, в ходе которых проведут собственные исследования состава воды, почвы и воздуха.

Участники смогут представить собственные проектные инициативы в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц Росмолодёжь.Гранты и получить финансирование для реализации проекта в своём регионе. На грантовом направлении Слёта пройдёт мотивационная сессия «Привлечение ресурсов и грантовая поддержка экологических идей и проектов».

Для заинтересованных школьников, наставников и родителей организованы трансляции мероприятий форума. Зрители смогут присоединиться к программам в онлайн-формате: познакомиться с ценностями сообщества юных натуралистов Движения Первых, приобрести знания и навыки, необходимые для проведения научных исследований на территории своего субъекта, построить карту собственного развития в сообществе.

«В дальнейшем наш центр Экосистемы будет каждое лето принимать детей и молодежь не только с Камчатского края, но и из других субъектов нашей страны для проведения как летних оздоровительных программ, так и других мероприятий. Для круглогодичного функционирования центра в этом году начнется строительство домиков и административного здания, в котором будут расположены учебные классы, способные вмещать необходимое количество участников форума “Экосистема. Заповедный край”», – сказал заместитель председателя правительства края Павел Ясевич.

Государство поддерживает энергию молодых людей и помогает важнейшим экологическим проектам и диалоговым площадкам. Принципиально важно, что эта работа ведётся повсеместно, а не ограничивается единичными проектами. Создание круглогодичного образовательного центра «Экосистема» на Камчатке – показатель того, что точками притяжения молодёжи становятся даже самые отдалённые регионы страны.