Мечта о сцене: Камчатский театр проводит профессиональные мастер-классы

Четыре мастер-класса, проведут сегодня, 25 августа в Камчатском театре драмы и комедии.



«Желающих заняться сценической речью с артисткой Полиной Захаровой, получить азы актерского мастерства с Дарьей Рвачевой, научиться грациозно двигаться на занятии по сценической пластике с балетмейстером театра Мариной Терентьевой, а также узнать секреты гримеров и бутафоров, ждут в театре. Начало мастер-классов в 15:00», — сообщили организаторы



Билеты на мастер-классы в кассе театра и на сайте: https://kam-teatr.ru/.