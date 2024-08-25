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Мечта о сцене: Камчатский театр проводит профессиональные мастер-классы

13:11
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Мечта о сцене: Камчатский театр проводит профессиональные мастер-классы

Четыре мастер-класса, проведут сегодня, 25 августа в Камчатском театре драмы и комедии.

«Желающих заняться сценической речью с артисткой Полиной Захаровой, получить азы актерского мастерства с Дарьей Рвачевой, научиться грациозно двигаться на занятии по сценической пластике с балетмейстером театра Мариной Терентьевой, а также узнать секреты гримеров и бутафоров, ждут в театре. Начало мастер-классов в 15:00», — сообщили организаторы

Билеты на мастер-классы в кассе театра и на сайте: https://kam-teatr.ru/.

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