Губернатор Камчатки открыл международные соревнования по мотокроссу на полуострове

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал старт Кубку Содружества по мотокроссу. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 18 стран мира.

«Сегодня происходит историческое событие для мотоспорта Камчатки. И одно из главных мероприятий для мотоспортсменов всей страны — открытие Кубка Содружества. Мы встречаем спортсменов из 17 иностранных государств и лучших гонщиков России. И для нас большая гордость принимать эти соревнования на Камчатке — в красивейшем месте, на прекрасной трассе. Я хочу всех жителей Камчатки поздравить с этим спортивным праздником, пожелать зрителям красивой гонки, а спортсменам — безопасных и ярких соревнований», — сказал Владимир Солодов.

Масштабы Кубка Содружества беспрецедентны. В составе сборных команд 18 стран — больше 80 человек. Это 57 спортсменов, а также механики и тренеры из России, Шри-Ланки, Швейцарии, Италии, Индии, Китая, Кореи, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда.

В мероприятии принимают участие сборные, представляющие несколько дальневосточных регионов. За Камчатский край выступают три команды.

В составе сборной № 1 сильнейшие спортсмены страны, которые решили выступить за Камчатский край на этих соревнованиях: Арсений Алферьев, Евгений Бобрышев, Павел Мангушев.

В сборную № 2 вошли камчатские спортсмены, которые уже стали победителями и призёрами соревнований в регионе: Виталий Карцев, Святослав Верига, Матвей Лесков. В команду «Мотопарк Камчатка» объединились также опытные дальневосточные гонщики: Роман Чурин, Семён Волошин, Алексей Жданов.

В судейский состав мирового уровня входят 70 человек, в том числе из руководства Федерации мотоциклетного спорта России. Международные лично-командные соревнования по мотокроссу Lemarc Кубок Содружества 2024 Камчатка инициированы Федерацией мотоциклетного спорта России (МФР) совместно с Федерацией Камчатского края по мотоциклетному спорту и будет проводиться при поддержке министерства спорта Российской Федерации и правительства Камчатского края на трассе «Мотопарка Камчатка».

Главными партнёрами проведения международных соревнований являются Фонд поддержки социальных инициатив «Будущее Камчатки», организации «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», «Колхоз «Октябрь», «Рыбхолкам», «Мотопарк Камчатка» и лично Сергей и Евгений Барабановы.