Выставку-ярмарку цветов и овощей «Ах, лето» проведут в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском 27 августа пройдёт выставка-ярмарка цветов и овощей «Ах, лето». Её организуют Центральная библиотека имени Федорова-Омулевского и клуб «Мир цветов». На выставке будут представлены дары лета, выращенные фермерами небольших хозяйств.

«Лето — самая насыщенная пора для всех дачников и цветоводов. Хлопот прибавляется, но эта работа в радость, ведь как приятно после стольких трудов радоваться своему урожаю и разнообразию цветов, ягод, фруктов и овощей. Мы тоже хотим порадовать горожан и пригласить на выставку-ярмарку», — рассказали организаторы.

«Все участники выставки-ярмарки станут участниками конкурса "Самый-самый лучший участник", которого затем наградят памятным призом. Для посетителей организуют викторину "Дары лета"», - рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

Там добавили, что в библиотеке продолжается выставка картин и открыток Елены Кузнецовой «Летнее настроение». Можно не только полюбоваться, но и приобрести понравившуюся работу.

Добавим, Центральная библиотека имени Федорова-Омулевского расположена в центре Петропавловска по адресу: улица Набережная, 20 (остановка Драмтеатр). Контактный телефон: 305–099.

Жителей и гостей столицы ждут на выставку-ярмарку «Ах, лето» во вторник, 27 августа, с 12:00 до 19:00.