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  4. Минздрав России объявил неделю продвижения ЗОЖ среди детей

Минздрав России объявил неделю продвижения ЗОЖ среди детей

11:10
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Минздрав России объявил неделю продвижения ЗОЖ среди детей

Здоровье нужно сохранять и укреплять с детства, - этому начинают учить детей с детского сада. Педагоги и медики едины во мнении, что здоровый образ жизни для детей – один из главных факторов здорового физического и психологического развития.

Для сохранения здоровья детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях.

Здоровье подрастающего поколения – это будущее здоровье всей страны. В целях сохранения репродуктивного потенциала подросткам 15–17 лет рекомендуется проходить обследования репродуктивной системы.

Крайне важно проводить с детьми и подростками беседы о важности ведения здорового образа жизни.

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