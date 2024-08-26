Минздрав России объявил неделю продвижения ЗОЖ среди детей

Здоровье нужно сохранять и укреплять с детства, - этому начинают учить детей с детского сада. Педагоги и медики едины во мнении, что здоровый образ жизни для детей – один из главных факторов здорового физического и психологического развития.

Для сохранения здоровья детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях.



Здоровье подрастающего поколения – это будущее здоровье всей страны. В целях сохранения репродуктивного потенциала подросткам 15–17 лет рекомендуется проходить обследования репродуктивной системы.



Крайне важно проводить с детьми и подростками беседы о важности ведения здорового образа жизни.