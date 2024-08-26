Глава столицы Камчатки доложил губернатору Солодову о последствиях непогоды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заслушал доклад главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина о ходе ликвидации последствий сильного циклона, который обрушился на Камчатский край 24 августа.

«В течение этой недели необходимо продолжить ликвидацию последствий циклона. Также прошу обратить внимание на поврежденную подпорную стену у дома № 21 на улице Курчатова в Петропавловске. Об этой проблеме пишут многие жители. Прошу в сжатые сроки выработать решение и привести её в порядок. Подчеркну, что риск подобных ситуаций есть и в других дворах и районах Петропавловска-Камчатского. Для минимизации шансов обрушения нужно проводить регулярное обследование подпорных стен. Крайне важно обратить на это внимание, чтобы не допустить серьезных негативных последствий», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В большинстве районов края наблюдались ливневые дожди с сильным ветром. Ветер в порывах достигал 20 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду. Серьёзных повреждений удалось избежать. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«По результатам происшествия были обращения, связанные с закупориванием ливневой канализации на дорожной сети — неполадки оперативно устранялись. Также была достаточно серьезно подтоплена одна территория. Было зафиксировано одно падение дерева на автомобиль и в микрорайоне Нагорный два человека, переезжая речку, застряли в протоке и были вынуждены ждать спасателей на крыше автомобиля — спасателями происшествие было отработано оперативно. Подводя общий итог последствий, хочу сказать, что ливневая система города справилась — серьёзных происшествий, связанных с угрозой жизни людей, не наблюдалось», — сказал Константин Брызгин.

В случае повторения подобного циклона, спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.

Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населённых пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на номер службы спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101». Единый номер вызова всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона.