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День аборигена отметили в городе Елизово в Камчатском крае

12:35
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День аборигена отметили в городе Елизово в Камчатском крае

На Камчатке в минувшую субботу, 24 августа, отметили День аборигена в городе Елизово. Из-за циклона праздник коренных народов прошёл в киноконцертном досуговом центре «Гейзер».

«По традиции на празднике прошёл конкурс на лучшее национальное блюдо: хозяйки представили закуски, напитки, вторые блюда и десерты коренных народов Камчатки. Настроение празднику задавали песни, танцы и стихи национальных коллективов. Для тех, кто хотел попробовать себя в традиционном ремесле аборигенов, провели мастер-классы по народному промыслу», - рассказали ИА «Камчатка» в администрации Елизовского района.

Там добавили, что несмотря на то, что площадка не позволила провести все традиционные обряды, праздник получился весёлым и самобытным.

Ещё больше фото здесь.

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