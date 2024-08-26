Камчатские медики против энергетиков!

Темой для обсуждения с детьми находящимися на отдыхе, стал актуальный сегодня вопрос злоупотребления энергетическими коктейлями. Медики всего мира считают эту проблему, настоящей бедой современного общества.

«Да, этикетка яркая и реклама, вроде, безобидная – содержащиеся в таком напитке вещества по отдельности, действительно, полезны. Но, собранные вместе в больших дозах в одной баночке они становятся взрывоопасной смесью для организма», — рассказала врач по медицинской профилактике ГБУЗ КК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Виктория Алексеева.

Она отметила, что последствиями увлечения таких стимуляторов становятся бессонница, раздражительность, проблемы с жкт, тахикардия и более серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой системы, а также повышенное артериальное давление, способное привести к разрыву сосуда. По признанию самих подростков, такая продукция, действительно, привлекает, но услышанная информация заставит задуматься, прежде чем купить яркую баночку.

На встречах врач Виктория Алексеева также рассказала, как взбодриться, если, например, на носу экзамены или контрольная, без применения искусственных стимуляторов.

«Свежий воздух, физическая активность, правильное питание и сон в достатке, без просмотра гаджетов в постели, - уже дадут вам столько сил, сколько нужно для любого испытания», — посоветовала специалист и поделилась практическими методами, помогающими сосредоточиться и «включить мозг».

Встречи организованы Камчатским центром общественного здоровья и медицинской профилактики при содействии краевого министерства образования и науки. В доверительных беседах приняли участие более 100 детей и подростков, отдыхающих в загородных лагерях Елизовского района.

В настоящее время в России действует запрет на продажу энергетиков, содержащих алкоголь, детям младше 18 лет. С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, запрещающий продавать несовершеннолетним любые энергетические напитки.