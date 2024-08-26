Депутаты Городской Думы продолжают вести личные приёмы горожан

Обратиться к депутату с частными вопросами или общественными инициативами, решение которых входит в компетенцию представительного органа власти, можно будет с 16 до 18 часов по адресу: ул. Ленинградская, 74/1 (здание «Службы одного окна»), кабинет №106.

Напомним, регулярные встречи с горожанами проходят во второй и четвёртый вторник месяца. На приёмах можно получить консультацию или оставить обращение, которое будет направлено в работу.

Записаться на приём можно по телефону 303-100 (доб. 2450 – приёмная Городской Думы ПКГО) или по электронной почте duma@pkgo.ru

Добавим, что продолжаются регулярные приёмы народных избранников от партии «Единая Россия» на базе Штаба общественной поддержки Камчатского края. Подробный график организации приёма граждан доступен по ссылке.

Также продолжают работу приёмные городских депутатов на всех избирательных округах. Узнать, кто ваш депутат и как попасть на приём, можно по ссылке.