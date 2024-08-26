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  4. Заместитель председателя Гордумы ПКГО поделится актуальными новостями в прямом эфире

Заместитель председателя Гордумы ПКГО поделится актуальными новостями в прямом эфире

13:45
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Заместитель председателя Гордумы ПКГО поделится актуальными новостями в прямом эфире

Во вторник, 27 августа, в 12:15 по местному времени заместитель председателя Городской Думы ПКГО Борис Лесков выйдет в прямой радиоэфир передачи «Город и горожане» на волне 102,0 FM.

В ходе программы на «Радио России. Камчатка» он расскажет об актуальных событиях, которые были и планируются в деятельности Городской Думы. Он подробнее расскажет о мероприятиях «Штаба общественной поддержки Камчатского края», реализации национальных проектов в городском округе, готовности социальных учреждений к учебному году, а также проводимых встречах с горожанами.

Послушать прямой эфир и задать интересующие вопросы Борису Лескову можно во вторник, в 12:15 на «Радио России. Камчатка».

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