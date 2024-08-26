Сотрудники Росрыболовства задержали браконьера на реке Паратунка

На Камчатке поздним вечером 25 августа в акватории реки Паратунки задержали браконьера. Сотрудники оперативного отдела Северо-Восточного ТУ Росрыболовства в ходе выполнения рыбоохранных мероприятий в Елизовском районе заметили мужчину, который при помощи лодки под руль–мотором и сети добывал рыбу лососёвых видов.

У правонарушителя изъяли и передали на ответственное хранение 17 экземпляров кеты, 20 кижуча, пять особей горбуши, а также плавсредство с мотором и орудие лова. Причинённый ущерб составил почти 252 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Материалы дела переданы в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

В СВТУ напомнили, что при исчислении размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961, гольца – 925 рублей. Такса для расчёта ущерба за 1 килограмм красной икры составляет 27455 рублей.