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  4. Как организовать активный образ жизни для ребёнка?

Как организовать активный образ жизни для ребёнка?

15:45
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Как организовать активный образ жизни для ребёнка?

Для каждого ребёнка главным примером и мотиватором в жизни являются родители, на которых он хочет во всём быть похожим, поэтому здоровый образ жизни должен начинаться именно с них.

Дети легко прислушиваются к советам мамы и папы, интересуются их увлечениями, а совместные занятия спортом и правильное питание всей семьей помогут ненавязчиво приучать к этому ребёнка с ранних лет.
Например, летом устраивайте регулярные семейные прогулки с велосипедом, самокатом, роликами, играйте в мяч, ходите вместе в бассейн, на утреннюю пробежку, в походы, а зимой катайтесь на санках, коньках, лыжах и пр. Это не только хороший метод воспитания и развития ребёнка, но и отличный способ для сплочения семьи.

Дети и подростки должны уделять физической активности не менее 60-ти минут в день. Конечно, это не значит, что ребёнок должен ходить в спортивную секцию каждый день, достаточно пойти с ним на пешую прогулку, прокатиться на велосипедах, поиграть в любые подвижные игры.

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