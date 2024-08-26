Подготовку к отопительному сезону на Камчатке обсудили на совещании с губернатором

На совещании регионального правительства обсудили подготовку к отопительному сезону.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края Александр Питиримов рассказал, что работы по замене сетей инфраструктуры находятся в активной фазе.

«Продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В текущем сезоне в планах заменить 41,8 км инженерных сетей, теплоснабжения 13 км, водоснабжения 15,4 км, водоотведения 5,3 км и электроснабжения 8,1км. Работы находятся в активной фазе, на текущую дату выполнение объемов основных видов работы по отопительному периоду составляет порядка 65 %», – сказано в его сообщении.

Продолжается завоз топлива в северные районы полуострова. На склады предприятий завезены: уголь 48,7 тысяч тонн, дизельное топливо 21,6 тысяч тонн.

В центральных районах полуострова запас угля составляет 55 тысяч тонн, чти позволяет обеспечить работу котельных до февраля следующего года. Дополнительный завоз начнется с октября.

Также губернатор Владимир Солодов поручил усилить работу по подготовке поселка Вулканный к отопительному сезону и не допустить понижение температуры в домах.

«Я прошу провести совещание с подразделением Минобороны. Я также готов лично включаться в коммуникацию, чтобы ремонтные работы на котельной прошли не в отопительный сезон, когда меры носят уже аварийный характер – просто обеспечить нормативный температурный режим в домах жителей. А нам нужно позаботиться заранее, сейчас – когда идут ремонтные работы», – добавил глава региона.