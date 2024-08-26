Губернатор Камчатки поручил ускорить переселение граждан из аварийного жилья

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил активнее вести работу по переселению граждан из авариного жилья. На эти цели направлено более 1,7 миллиардов рублей с учетом федерального финансирования. По состоянию на 26 августа расселено более 150 жилых помещений общей площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров. Предоставление жилья ведется как путем выкупа квартир на вторичном рынке, так и строительства новых.

«Реализация региональной адресной программы по расселению аварийного жилья реализуется на территории 10 муниципальных образований Камчатки – в Петропавловске-Камчатском, городе Елизово, Ключах, Мильково, Никольсоком, Усть-Камчатске, Тигиле, Раздольном и Новолесновском сельском поселении. Важно, чтобы в тех населенных пунктах, где идет строительство жилья, строго контролировалось и сроки, и качество. Тематика расселения, безусловно, должна быть в центре внимания. Выполнение программы – приоритетная задача. Прошу муниципалитеты ускорить эту работу», – сказал Владимир Солодов.

В самом крупном муниципалитете Камчатки - Петропавловск-Камчатском городском округе в этом году в рамках первого этапа запланировано расселить 51 жилое помещение признанное аварийным с 1 января 2017 года. До конца календарного года осталось к расселению 8 квартир.

До краевой столицы доведены дополнительные средства и ведется работа, чтобы в этом году начать реализацию расселения из аварийного жилья, запланированного на 2025-2026 года, тем самым ускорять реализацию программы.

Более 300 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 до 2022 года, будут расселены в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки. Расселение ведётся путём выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также путём компенсации гражданам стоимости жилья.