Детскую площадку обустраивают в сквере Строителей в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском в сквере Строителей обустраивают детскую площадку. Благоустройство общественной территории ведётся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ход работ проверила межведомственная комиссия в составе депутатов краевого парламента и городской думы, представителей прокуратуры, администрации ПКГО, Общероссийского народного фронта при участии начальника управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгении Поздняковой, а также специалисты со сторон подрядчика и заказчика работ.

В сквере обустраивается детская площадка, пешеходные дорожки и освещение. Здесь проведут работы по озеленению, установят лавочки и урны, малые архитектурные формы для детей и уличные спортивные тренажёры для взрослых. На данный момент ожидается допоставка одной из малых архитектурных форм. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Мы были здесь полтора месяца назад – проверяли ход работ. С того времени сделано очень много. Уже смонтирована детская площадка, залиты бетонные плиты и дорожки. Нужно признать, что камчатская погода внесла свои коррективы, и завершить реконструкцию до начала осени не удастся. Однако мы видим, что подрядчики ведут активные работы, стараются выполнить свои обязательства и планируют сдать объект к октябрю», - рассказал заместитель председателя городской думы Саргис Сароян.

Напомним, в 2023 году сквер одержал победу в общественном голосовании по выбору территории для благоустройства, проходившем на портале «Решаем вместе». За данную площадку проголосовали почти 12 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского.

Дизайн-проект реконструкции сквера Строителей создали воспитанники «Кванториума». Помимо элементов благоустройства, прогулочных дорожек, качелей, игровых зон, юные архитекторы предложили тематические объекты, отражающие историю строительной отрасли Камчатки.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» был инициирован в 2017 году президентом РФ Владимиром Путиным и входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда».

Больше фото здесь.