20 пар поженились в красивую дату 24.08.2024 в Камчатском крае

На Камчатке пожениться в красивую дату 24.08.2024 решили 20 пар. Из них 14 зарегистрировали свои отношения в отделе ЗАГС Петропавловска-Камчатского, три соединили свои сердца в отделе ЗАГС Елизовского района, три - в отделе записи актов гражданского состояния Вилючинского городского округа.

В городском Дворце бракосочетания атмосферу создавал Городской оркестр. Гости могли послушать выступления саксофонистов Владимира Брызгалова и Романа Тифонина, солистки Оксаны Пелёвиной. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в агентстве ЗАГС и архивного дела Камчатского края.

Напомним, в 2024 году в Год семьи агентством ЗАГС и архивного дела Камчатского края принято решение открыть отделы ЗАГС Петропавловска-Камчатского и Елизовского района для торжественной регистрации брака каждое 24 число месяца. Сыграть свадьбу в торжественной обстановке можно будет 24 сентября (вторник), 24 октября (четверг), 24 ноября (воскресенье), 24 декабря (вторник).

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