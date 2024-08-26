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Губернатор назвал привлечение кадров одной из ключевых задач Минздрава Камчатки

16:52
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Губернатор назвал привлечение кадров одной из ключевых задач Минздрава Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обозначил привлечение кадров в систему здравоохранения как ключевую задачу регионального министерства здравоохранения. Глава Камчатки поручил ведомству разработать систему, которая позволит привлекать в регион больше медицинских работников — с тем, чтобы новые кадры не только покрывали отток, но и приводили к росту числа работающих на полуострове врачей.

«Ключевой задачей остаётся привлечение кадров в систему здравоохранения. Это проблемная зона, требующая системных предложений и ежедневной работы. Необходимо увеличить количество привлекаемых специалистов, превышая число увольняющихся. Отдельно прошу уделить внимание качеству специалистов, которых мы нанимаем. Ожидаю, что организованная работа Минздрава приведет к положительным результатам и снизит отток кадров», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, осенью этого года в Камчатский край прибудут 20 врачей узких специальностей. Кроме того, в рамках выездной диспансеризации из ключевых федеральных центров прибудут молодые профессионалы, что тоже сыграет роль в привлечении интересующихся кадров. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

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