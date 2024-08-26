Вопросы губернатору от жителей Камчатки начали собирать накануне прямой линии

Приём вопросов к прямой линии с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым начался на Камчатке. Эфир запланирован на 12 сентября 2024 года.

«С сегодняшнего дня начала работу платформа по приёму вопросов на программу “Владимир Солодов. Вместе поговорим о главном”. Отправить свой текстовый или видео с вопросом вы можете на сайт или в чат-бот. При загрузке видеовопроса можно выбрать одну из категорий: вопрос от большой семьи, вопрос от старшего поколения, вопрос от молодёжи, вопрос от трудового коллектива, вопрос от гостя региона. Посетителей сайта приглашаем принять участие в голосовании и выбрать самый интересный вопрос. Авторы вопросов-лидеров голосования 12 сентября будут приглашены в студию и смогут задать свой вопрос лично», — рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Камчатского края Анжела Райзих.

В 2024 году около 160 человек стали гостями прямой линии губернатора. Они пришли на эфир «Открытой студии», которые были организованы на базе регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и в телестудии информационного агентства «Камчатка». В эфире приняли участие и жители муниципальных районов края.

Главные вопросы 2023 года касались темы СВО, благоустройства Петропавловска и Елизово, медицинского обслуживания, строительства жилья, получения образования. Всего было принято 1567 вопросов на сайте прямой линии, в кол-центр поступило 193 звонка. Тогда губернатор отвечал на вопросы почти четыре часа.