Активен с пеленок: врачи рекомендуют ЗОЖ с раннего возраста

Для того чтобы навык сформировался правильно, важно соблюдать очерёдность этапов, которая предполагает освоение одного умения на базе уже полученных.

Врачи отмечают следующие нормы физической активности, которые должен проявлять малыш с грудничкового возраста:



Младенцы (0-12 месяцев) должны активно двигаться несколько периодов в день. Сюда нужно включить развивающую гимнастику, массаж, водные процедуры, плавание, активную игру с участием взрослых.

Дети в 1-2 года должны двигаться не менее 3 часов в день. Это могут быть как спланированные занятия, так и просто подвижные игры, прогулка (например, по 1 часу два раза в день).



Уже в 1,5-2 года ребенок может гулять пешком на 100-200 метров, в это время лучше отказаться от коляски. Постепенно дальность дистанции возрастает до 300-400 метров. С собой можно взять самокат или беговел. На детской площадке рекомендуется много лазить по спортивным комплексам, играть в мяч или игрушки, которые можно катать. Также дети любят бегать по открытому пространству, например, по стадиону.



Все эти виды физической активности являются основой гармоничного развития малыша.