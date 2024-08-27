Руководителей любительских театров впервые будут обучать в Камчатском крае

На Камчатке с 1 сентября 2024 года впервые начнётся обучение студентов по новой специальности «Руководитель любительского театрального коллектива, преподаватель». Учиться первая группа из десяти студентов будет на базе Камчатского колледжа искусств в отделении «Народное художественное творчество».

«Художественный руководитель театра кукол Алексей Казаков начал свою работу в качестве мастера курса "Руководитель любительского театра, преподаватель" при Камчатском колледже искусств. В городских школах открываются любительские театры, и возникла острая потребность в специалистах-руководителях. До этого года в колледже не проводилось обучения по театральному направлению, а значит - с премьерой!», - сообщает Telegram-канал Камчатского театра кукол.

«В отделении "Народное художественное творчество" есть несколько видов: "Хореографическое творчество", в 2023 году мы набрали группу "Этнохудожественное творчество", в этом году впервые осуществили набор в группу "Театральное творчество". Обучение начнётся с 1 сентября. Все десять бюджетных мест в новой группе уже заняты. Срок обучения - 3 года 10 месяцев», - рассказала корреспонденту ИА «Камчатка» директор Камчатского колледжа искусств, Заслуженный работник культуры России Марина Акмаева.

По её словам, вести занятия у студентов новой специальности будут представители Камчатского театра кукол Алексей Казаков и Лариса Александрова, а также преподаватели Камчатского колледжа искусств.