Владимир Солодов: «Муралы уже становятся частью системного благоустройства города»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил важность вовлечения молодежи в участие в фестивале уличного искусства «Авача стрит-арт», который в 2024 году проходит в Петропавловске в пятый раз.

В этом году рисунки появятся на торцах домов в микрорайонах Моховой, Стройгородок, АЗС, Пятый километр, Северо-Восток и КП. Над проектами работают пять приглашенных художников из Владивостока, Санкт-Петербурга, Красноярска, Подольска, а также три камчатских художника. Темы этого года — «Семья», «170-летие обороны Петропавловска-Камчатского», «Специальная военная операция», а также «Природа и туризм».

Губернатор Камчатского края в ходе оперативного совещания правительства региона подчеркнул, что подобные мероприятия играют важную роль в благоустройстве города. Отличительной особенностью фестиваля этого года стали мастер-классы, которые провели профессиональные художники для молодёжи Камчатки. Результатом стали три работы: на улице Индустриальной разрисовали стену у спортивной площадки, а в центре города, у музыкальной школы № 1 появились изображения пианино и играющей на скрипке девушки.

«Важная составляющая фестиваля “Авача стрит-арт” — вовлечение жителей в процесс создания. Муралы уже становятся частью системного благоустройства города. Нужно продолжать работу по максимальному вовлечению молодёжи — и в выбор площадок для нанесения мурала, и в выбор темы самого художественного проекта», — сказал Владимир Солодов.

Голосование, где определят победителя и призеров фестиваля «Авача стрит-арт 2024», пройдет с 5 по 7 сентября на сайте «Камчатка в порядке». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Первый Фестиваль уличного искусства и граффити был приурочен к 280-летию Петропавловска-Камчатского и прошел в 2020 году в рамках реализации губернаторского проекта «Город для жизни». Его цель — благоустройство комфортной городской среды, развитие у молодых художников эстетического вкуса в благоустройстве и художественном оформлении города.

Всего за четыре года в Петропавловске-Камчатском появилось 78 муралов. Созданные граффити становятся объектом притяжения для туристов и жителей нашего города.