Система премирования главных врачей в больницах и кадровый вопрос в здравоохранении края на контроле у губернатора Камчатки

Глава Камчатки поручил Минздраву края пересмотреть систему премирования руководителей медучреждений, рассказали в правительстве региона.

Губернатор высказал идею привязать премии к поступающей обратной связи от граждан на основе отзывов, которые поступают через внутренние системы учреждений, а также данные кол-центра и письменные обращения.

«Продолжают поступать обращения граждан о трудностях с записью к узким специалистам, нехваткой талонов на прием. А также о проблемах взаимодействия руководства поликлиник и больниц с пациентами, в том числе в простых, бытовых вопросах. Прошу министерство здравоохранения держать эти вопросы на контроле, используя систему обратной связи через QR-коды. Я прошу продумать, чтобы уровень мотивации главных врачей с одной стороны соответствовал возложенным задачам, но при этом зависел от подходов в том числе к ежедневной рутинной работе. Если мы видим через систему обратной связи, через кол-центр постоянные жалобы, они должны влиять на зарплату главного врача. И наоборот – если поликлиника или больница движется вперед, внедряет новые подходы и мы видим по реакции граждан сдвиг в лучшую сторону, соответственно и мотивирующая часть в заработной плате должна быть. Я попрошу выработать соответствующие предложения и реализовать их в этом году», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава Камчатки также поручил ведомству разработать систему, которая позволит привлекать в регион больше медицинских работников.

«Ключевой задачей остается привлечение кадров в систему здравоохранения. Это проблемная зона, требующая системных предложений и ежедневной работы. Необходимо увеличить количество привлекаемых специалистов, превышая число увольняющихся. Отдельно прошу уделить внимание качеству специалистов, которых мы нанимаем. Ожидаю, что организованная работа минздрава приведет к положительным результатам и снизит отток кадров», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В Минздраве региона сообщили, что этой осень в Камчатский край приедут 20 врачей, специалистов узкого профиля. Кроме того, в рамках выездной диспансеризации из ключевых федеральных центров прибудут молодые профессионалы, что тоже сыграет роль в привлечении интересующихся кадров.