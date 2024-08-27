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Влияние физкультуры на здоровье детей и подростков

09:15
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Влияние физкультуры на здоровье детей и подростков

Согласно медицинским рекомендациям, для полноценного развития дети от 5 лет и подростки должны ежедневно заниматься спортом от 60-ти и более минут (физкультура, прогулки, спортивные секции).

«Основная часть ежедневной физической активности должна приходиться на зарядку, силовые тренировки рекомендуются не менее 3 раз в неделю. С улучшением физической формы у человека вырабатывается выносливость, поэтому нагрузку можно постепенно увеличивать», — советуют в Камчатском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Однако, отмечают специалисты, при выборе интенсивности и регулярности спортивных занятий важно наблюдать за самочувствием и заинтересованностью ребенка и не перегружать его, придерживаясь медицинских рекомендаций.

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