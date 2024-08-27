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  4. Жителя Камчатского края будут судить за убийство брата

Жителя Камчатского края будут судить за убийство брата

10:15
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Жителя Камчатского края будут судить за убийство брата

В Камчатском крае 51-летнего мужчину будут судить за убийство брата. Сотрудники следственного отдела по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший его смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

«По предварительным данным, в вечернее время 20 августа текущего года 51-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Завойко в городе Елизово, нанёс в ходе ссоры множественные удары кулаками по голове 58-летнего брата. В результате полученных травм потерпевший скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили ИА «Камчатка» в СУ СК России по Камчатскому краю.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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