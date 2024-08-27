Жителей и гостей Петропавловска приглашают на встречу с космонавтом Сергеем Ревиным

Жителей и гостей Камчатского края приглашают на встречу с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным. Беседа состоится сегодня, 27 августа во дворце молодёжи в Петропавловске-Камчатском. Начало в 18:00.

«Поговорим о важности выбора будущей профессии, главных жизненных ценностях и, конечно, о космосе. Приглашаем всех на крутую и полезную встречу. Вход свободный», - сообщает Telegram-канал Камчатского дворца молодёжи.

Встреча пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», организованном Роспатриотом и «Российской Ассоциацией Героев».

На прошлой неделе космонавт Сергей Ревин пообщался с участниками экофорума «Экосистема.Заповедный край». Гость рассказал, как его мечта стать космонавтом осуществилась, и поделился опытом жизни на космической станции. Сергей рассказал об особенностях жизни в условиях невесомости, научных экспериментах на космической станции, про бытовые моменты в космосе: как питаются и спят космонавты. В завершение встречи Сергей Ревин ответил на вопросы участников форума и рассказал, как полёты в космос влияют на окружающую среду.

Сергей Ревин ранее уже посещал Камчатку. В прошлом году он также встречался с участниками экофорума в Петропавловске.