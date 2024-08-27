Жители Камчатки теперь могут отправить посылки за рубеж с наложенным платежом

На Камчатке Почта России запустила услугу доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь. Экспортёры-клиенты компании теперь могут отправлять товары за рубеж с оплатой покупателем при получении. Наложенный платеж позволяет юридическим лицам отправлять за рубеж товары с оплатой при получении в почтовом отделении страны назначения. После оплаты покупателем деньги будут зачислены либо на расчётный счёт отправителя, либо их можно будет получить наличными в ближайшем отделении почты.

«Почта России помогает российским производителям и ритейлерам развивать свой бизнес. Наложенный платеж увеличивает конверсию в покупку для цифровых площадок — покупатель может проверить товар перед оплатой при получении. Мы слышим, что экспортёры сейчас испытывают сложности с трансграничными платежами, поэтому расширяем сервис отправки с наложенным платежом на новые страны», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Воспользоваться услугой могут корпоративные клиенты компании на Камчатке. Чтобы подключиться к услугам почты, достаточно за две минуты заключить цифровой договор-оферту: зарегистрироваться на pochta.ru и в форме по ссылке заполнить несколько полей, большая часть данных подгрузится из системы автоматически. Пополнив в личном кабинете баланс, можно начинать пользоваться услугами почты. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.