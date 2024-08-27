Рожать надо молодой: камчадалка Вероника Степанова пошла за главным золотом в жизни

Представительница камчатской школы лыжных гонок, олимпийская чемпионка в Пекине Вероника Степанова сейчас находится на Камчатке и сегодня, в три часа ночи, в прямом эфире рассказала спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву о планах на жизнь и отношении к своему новому статусу будущей матери.

«Камчатка это то место где я чувствую себя всегда прекрасно, а в новом статусе тавк вообще чудесно. (...) Всё тщательно обдумав, посоветовавшись и доверившись врачам, которые убедили меня что рожать нужно молодой... Так что попрошу всех хейтеров сейчас оставить все свои слова, что вот она молодец, время есть, пошла в декрет, нет, ребята, поверьте если бы мы сейчас выступали на международной арене, мое решение пойти за своим главным золото в жизни, за ребенком оно осталось бы неизменным... Чувствую прилив сил, великолепно и легко и надеюсь об этом рассказывать с своем блоге. Ждите, скоро, во всех подробностях, кому интересно. Рекомендую», — сказала Вероника.



Губерниев, в свойственной ему манере задал провокационный вопрос о том, будет ли Степановва «немножко матерью-ехидной» после рождения ребёнка, чтобы вернуться в большой спорт.



«Всё верно, моя цель остается неизменной. Я готовлюсь к Олимпиаде-2026 в Италии. И моя цель личная олимпийская медаль», — ответила Степанова.



Диалог далее продолжился с темой о статусе российских спортсменов на международной арене и о том, как относится к тем, кто выступает под нейтральным флагом. Разговор стал горячим, и как потом его озаглавил Губерниев в своей «телеге» — Напористая Ника, как Камчатский вулкан!!! Люблю такие споры!!!