Алексей Спицын представит Камчатку на шахматном турнире за Кубок ВЭФ во Владивостоке

Регионы Дальнего Востока определили шахматистов, которые будут сражаться за Кубок Восточного экономического форума наряду с гроссмейстерами мирового уровня. Отборочные турниры и испытания прокатились по всем 11 федерациям. Претендента от Камчатского края выбрали во время краевого первенства по шахматам, которое состоялось в марте этого года. Им стал чемпион Камчатского края Алексей Спицын.

Третий международный шахматный турнир на кубок Восточного экономического форума в этом году развернётся на трёх площадках Владивостока со 2 по 6 сентября. Основной спортивный турнир – крупнейшее международное шахматное событие на Дальнем Востоке – пройдет в кампусе ДВФУ, на официальной площадке форума. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Призовой фонд кубка составляет три миллиона рублей, разыгрывать его будут 32 игрока: топовые гроссмейстеры России, иностранные шахматисты, в том числе из стран БРИКС и 11 дальневосточников. Для последних утвержден отдельный зачёт: лучшие представители регионов получат призовые и кубки.

«За три года проведения кубка мероприятия переросло в крупнейшее шахматное событие на Дальнем Востоке, которое раскрывает таланты дальневосточников и способствует их развитию. Чтобы попасть на Кубок, ребята трудятся весь год: проходят отборочные соревнования, оттачивают своё мастерство, чтобы на равных сесть за одну доску с чемпионом России, например, или звездой индийских шахмат. В целом, это создает огромный импульс к развитию интеллектуальных видов спорта на Дальнем Востоке», - сообщил со-организатор Кубка ВЭФ, советник ректора ДВФУ Рафаиль Айндинов.

Отличие третьего Кубка ВЭФ - три локации. Например, финальные туры розыгрыша в этом году можно будет увидеть не только онлайн, но и очно. Состязания будут открытыми и пройдут в Пушкинском театре ДВФУ, куда не требуется форумная аккредитация.

По традиции, масштабная программа с участием гроссмейстеров и лучших игроков на Дальнем Востоке развернётся в городе. Расписание программы уже доступно на сайте кубка www.forumvostokchess.ru.