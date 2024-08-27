Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Алексей Спицын представит Камчатку на шахматном турнире за Кубок ВЭФ во Владивостоке

Алексей Спицын представит Камчатку на шахматном турнире за Кубок ВЭФ во Владивостоке

11:40
48
Алексей Спицын представит Камчатку на шахматном турнире за Кубок ВЭФ во Владивостоке

Регионы Дальнего Востока определили шахматистов, которые будут сражаться за Кубок Восточного экономического форума наряду с гроссмейстерами мирового уровня. Отборочные турниры и испытания прокатились по всем 11 федерациям. Претендента от Камчатского края выбрали во время краевого первенства по шахматам, которое состоялось в марте этого года. Им стал чемпион Камчатского края Алексей Спицын.

Третий международный шахматный турнир на кубок Восточного экономического форума в этом году развернётся на трёх площадках Владивостока со 2 по 6 сентября. Основной спортивный турнир – крупнейшее международное шахматное событие на Дальнем Востоке – пройдет в кампусе ДВФУ, на официальной площадке форума. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Призовой фонд кубка составляет три миллиона рублей, разыгрывать его будут 32 игрока: топовые гроссмейстеры России, иностранные шахматисты, в том числе из стран БРИКС и 11 дальневосточников. Для последних утвержден отдельный зачёт: лучшие представители регионов получат призовые и кубки.

«За три года проведения кубка мероприятия переросло в крупнейшее шахматное событие на Дальнем Востоке, которое раскрывает таланты дальневосточников и способствует их развитию. Чтобы попасть на Кубок, ребята трудятся весь год: проходят отборочные соревнования, оттачивают своё мастерство, чтобы на равных сесть за одну доску с чемпионом России, например, или звездой индийских шахмат. В целом, это создает огромный импульс к развитию интеллектуальных видов спорта на Дальнем Востоке», - сообщил со-организатор Кубка ВЭФ, советник ректора ДВФУ Рафаиль Айндинов.

Отличие третьего Кубка ВЭФ - три локации. Например, финальные туры розыгрыша в этом году можно будет увидеть не только онлайн, но и очно. Состязания будут открытыми и пройдут в Пушкинском театре ДВФУ, куда не требуется форумная аккредитация.

По традиции, масштабная программа с участием гроссмейстеров и лучших игроков на Дальнем Востоке развернётся в городе. Расписание программы уже доступно на сайте кубка www.forumvostokchess.ru.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Сильнейшие атлеты Камчатки представят край на «Играх ГТО» в рамках ВЭФ
Камчатка традиционно представит туристический потенциал на ВЭФ-2024
Жителей и гостей столицы Камчатки приглашают на двойной праздник
Геофизика природных катастроф  — международный научный проект проведут на Камчатке 
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.