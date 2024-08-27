В школах Камчатки появятся новые обязательные учебные предметы

В Камчатском крае с 1 сентября в основной и средней школе появится обязательный учебный предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» вместо «Основы безопасности жизнедеятельности». Задача педагогов по этой дисциплине – сформировать у школьников готовность к защите Отечества, научить их важным навыкам, позволяющим грамотно вести себя в экстремальной ситуации природного, техногенного и социального характера.

«Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет включен в учебные планы в 117 образовательных организациях края – в 106 школах и во всех профессиональных образовательных организациях. Сегодня одна из важнейших задач – дооснастить школы необходимым оборудованием. Эту работу мы будем проводить совместно с органами местного самоуправления», – рассказали в министерстве образования Камчатского края.

Ребята научатся оказывать первую помощь пострадавшим, оценивать риски и принимать правильные решения в любых ситуациях. В рамках новых модулей предусмотрены учебные сборы для обучающихся восьмых и десятых классов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Учебный материал обновленного предмета систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; социальное взаимодействие, ЧС природного и техногенного характера и другие. Программа обучения построена по модульному принципу. Вводятся новые модули «Военная подготовка. Основы военных знаний» на уровне основного общего образования и «Основы военной подготовки» на уровне среднего общего образования», – рассказала старший преподаватель кафедры общего образования Камчатского института развития образования Лариса Холова.

В ходе изучения модуля по основам военной службы обучающиеся получат начальные теоретические положения и практические навыки военной подготовки, необходимые для понимания сущности военной службы и готовности в будущем по окончании школы к выполнению своей обязанности по защите Родины в рядах Вооруженных Сил России, согласно Конституции Российской Федерации.

Все учителя и преподаватели учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» обязаны получить удостоверение о повышении квалификации.

«В настоящее время осуществляется подготовка государственного учебника по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Ведутся масштабные курсы повышения квалификации педагогов, реализующих программы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», все камчатские педагоги успешно освоили теоретическую часть и в начале сентября на базе Центра «Воин» пройдут практико-ориентированную программу курсов», – добавила Лариса Холова.

Так же с начала нового учебного года в расписании уроков начальной и основной школы появится новый предмет «Труд (технология)». Он заменит существующий сейчас предмет «Технология». Дисциплина станет обязательной для учеников с 1-го по 9-й классы.

Внедрение обновленного предмета позволит школьникам получить новые знания и умения, которые пригодятся им в дальнейшей жизни или при выборе профессии. В начальной школе новому предмету будет отведено по одному уроку в неделю. В программу начальной школы включены модули: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникационные технологии».

В 5-7-х классах предмет будут изучать два часа в неделю, а в 8-х и 9-х – по одному часу в неделю. Программа будет состоять из обязательных и вариативных модулей. Обязательных модулей пять: «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». На выбор будут доступны модули: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».