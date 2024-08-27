Четверть населения планеты страдает гиподинамией — медики бьют тревогу

Несмотря на глобальную пропаганду активного образа жизни, не менее четверти мирового населения страдает гиподинамией. Она занимает четвертое место по ранней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Гиподинамия – нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц, что, в свою очередь, не дает полноценно снабжать органы и ткани кислородом.



Слабый приток крови к головному мозгу, плохой отток по сосудам шеи ведут к изменениям внутричерепного давления. Отсюда сильная головная боль, усталость, утомляемость. Сюда же можно добавить расстройства дыхания и пищеварения. С течением времени из-за гиподинамии уменьшается костная масса, страдают суставы и позвоночник.