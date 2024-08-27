Генеральная прокуратура РФ концептуально поддержала законопроекты, направленные на пресечение незаконной миграции

Генеральная прокуратура концептуально поддержала наши законопроекты, направленные на пресечение незаконной миграции.

«Это серьезные решения, направленные на повышение ответственности за организацию нелегальной миграции, за совершение правонарушений лицами, которые в нелегальном статусе пребывают на территории нашей страны, по блокировке ресурсов, которые дают информацию об оказании услуг на ускорение и на незаконную легализацию иностранных граждан, а также комплекс решений, которые связаны с конкретными квалифицирующими признаками по подделке документов и по тем действиям, которые можно рассматривать как содействие нелегальной миграции», — сообщила Ирина Яровая.

«В настоящее время наши профильные комитеты и министерства в соответствии с перечнем вопросов Комиссии готовят аналитическую информацию и формируют предложения. Напомню, что мы исходим из логики системных решений, которые будут соотноситься с поручениями Президента и Концепцией миграционной политики. Вопросы, которые связаны с биометрией, с цифровым профилем, это вопросы, которые должны быть реализованы в рамках исполнения поручений Президента, поэтому их нельзя рассматривать как чьи-то самостоятельные предложения. Это поручения Президента нашей страны, которые надлежит исполнить органам исполнительной власти, профильным министерствам в комплексном виде», — подчеркнула вице-спикер ГД.

«Представители всех фракций включены в состав Комиссии и хорошо знают о том, что мы сформировали позицию о дифференцированном подходе и выделении трудовой миграции в процедуры и правила набора и ответственности работодателей», - добавила Ирина Яровая.

«Работа межфракционной парламентской Комиссии, созданной по поручению Председателя Государственной Думы, направлена на то, чтобы на уровне государства миграционная политика получила дальнейшее развитие логики взвешенных решений в пользу обеспечения безопасности граждан Российской Федерации и взаимоуважительного межнационального мира и согласия», — заключила руководитель Комиссии Ирина Яровая.