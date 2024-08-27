Личная просьба к губернатору Камчатки помогла решить проблему семьи Емельяновых

Александра Емельянова живёт в Петропавловске-Камчатском. Накануне «Прямой линии» с губернатором она рассказала, что год ей удалось решить важную проблему предоставления лекарственных препаратов для её супруга. В конце 2023 года, при смене контрактных договоров на обеспечение лекарствами поменялась схема предоставления рецептов, и семья осталась без необходимых препаратов. Муж Александры болеет сахарным диабетом второго типа и лекарства для лечения предоставляются на бесплатной основе.

«Я написала обращение в правительство Камчатского края на имя губернатора Владимира Солодова. Буквально на следующий день мне позвонил специалист из правительства, спросил о проблеме и объяснил ситуацию. Дальше специалисты с правительства и с министерства курировали нашу проблему. В январе вся эта система наладилась – в феврале мне уже позвонили из аптеки и сказали приходить за лекарствами. Я не в первый раз обращаюсь в правительство и к нашему губернатору. Я просто знаю, что этот путь наиболее эффективный для того, чтобы решить проблему», — сказала Александра.

Александра добавила, что вопросы жителей Камчатского края оперативно решаются на платформе «Камчатка в порядке». Она позволяет без сбора документов и хождения по инстанциям рассказать о проблеме, или предложить властям ваш вариант решения какого-либо вопроса. На портале можно написать сообщение или записаться на прием в любое ведомство, оставить свою инициативу по развитию региона или проголосовать за уже предложенную.

Напомним, что губернатор Владимир Солодов проведёт «Прямую линию» 12 сентября в 19:30.

Вопросы вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот, как в виде текста, так в видеоформате.

В эфире будут поднимать ключевые для региона темы: поддержка земляков на СВО, проблемы здравоохранения, благоустройство территорий и дорожное строительство, вопросы получения образования.

Трансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале правительства Камчатского края, канале ИА «Камчатка», федеральном канале «Россия 24», а также на региональных телеканалах — «41 Регион» и «Камчатка-1».