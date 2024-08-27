Опасность гиподинамии для развития ребенка — рассказывают врачи

Врачи предупреждают, что малоподвижный образ особенно опасен жизни в раннем детском и школьном возрасте, так как задерживает формирование организма.

Гиподинамия существенно снижает иммунитет, дети часто болеют, заболевания могут приобретать хроническое течение. Малая подвижность школьников и длительное пребывание в однообразной позе за столом в школе и дома могут вызвать нарушение осанки, сутулость, деформацию позвоночника.

Накопление лишнего веса у ребенка также является следствием малоподвижности. Гиподинамия – это прямой путь к ожирению, которое сегодня диагностируется у детей в два раза чаще, чем 10 лет назад.

Чтобы уберечь ребенка от гиподинамии, существует множество способов, в том числе и такие, которые будут интересны ему самому.