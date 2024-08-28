Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, работает на Камчатке

Кризисная служба для женщин с детьми работает на базе центра социальной помощи «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Как стало известно информагентству «Камчатка, туда могут обратиться женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации и вынуждены уйти из семьи по разным причинам, и в том числе из-за физического насилия и отсутствия места жительства.

Директор социального центра помощи семье и детям «Семья» Ольга Денисюк рассказала, что в учреждении специалисты готовы оказать помощь разного характера.

«Здесь могут предоставить место проживания, получить юридическую, психологическую, социальную помощь. Женщина здесь получит комплексную защиту. Когда она попадает сюда и ей кажется, что выхода нет, то, когда мы начинаем работать, мы прописываем вместе с ней план работы и ведём на протяжении всего времени, пока она сама не встанет на ноги. Когда всё у женщины получается, то мы видим, как она окрыляется, она понимает, что ей помогли, что государство стоит на её защите», – сказано в ее сообщении.

Ольга Денисюк добавила, что когда женщина начинает жить самостоятельной жизнью, то специалисты центра про неё не забывают, а ставят на сопровождение. Если всё налаживается в жизни подопечной, то она снимается с сопровождения.

«У меня трое детей. Так получилось, что меня обманули, и мы с детьми оказались на улице. Друзей и родственников на Камчатке у меня нет, потому что сама я приехала на полуостров из другого региона. В центре мне очень помогли в тот момент, когда казалось, что надежды нет ни на что. Я очень рада, что попала в руки к таким отзывчивым людям. Пока что нас тут проживает четыре семьи. У нас есть график дежурств и готовки. Благодаря сотрудникам, которые взяли меня к себе на сопровождение, я верю, что всё, что не делается – к лучшему. Я верю в себя и в свои силы и буду идти вперед», - поделилась подопечная кризисного центра для женщин Елена.

Женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в кризисную службу по телефону 8 (4152) 42-71-50, либо через социальные службы.

Напомним, Камчатский центр социальной помощи «Семья» предоставляет гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, различные социальные услуги в полустационарной форме.

Подробную информацию о видах предоставляемых услуг можно получить на официальном сайте учреждения.