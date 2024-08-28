Глава Камчатки выступит в студии Российского общества «Знание» и ДВФУ на площадке ВЭФ

Свыше 20 государственных и общественных деятелей, среди которых будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступят в студии Российского общества «Знание» и ДВФУ на площадке Восточного экономического форума,.

С 3 по 6 сентября 2024 года на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) будет работать Знание.Лекторий — совместная мультимедийная студия Российского общества «Знание» и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ключевые представители отечественной экономики, бизнеса, науки, культуры, а также видные государственные деятели обсудят с участниками главные вызовы сегодняшнего дня.

Восточный экономический форум в этом году пройдет под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Среди ключевых тем форума — развитие международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, важность образовательной среды, социальных проектов и патриотического направления.

«Развитие Дальнего Востока объявлено Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальным стратегическим приоритетом на весь XXI век. Главной силой развития любой территории является человек. А если говорить о молодежи, то это и есть наиболее активная часть нашей страны, и это - наше будущее. Дальнему Востоку нужны творческие молодые люди с активной гражданской позицией. В округе строятся новые предприятия, создаются высококвалифицированные рабочие места, развиваются креативные индустрии. Здесь есть все возможности для того, чтобы стать профессионалом своего дела, построить успешную карьеру. Все больше молодых людей приезжают поступать в дальневосточные учебные заведения, остаются здесь жить, работать и творить. Поэтому безусловно важно включать активных студентов в работу деловых мероприятий для формирования правильной позиции по стратегическим вопросам. На Восточном экономическом форуме молодые люди смогут побеседовать с экспертами из разных отраслей, показать себя, обсудить свои проекты, представить предложения и идеи», — отметил заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В лектории спикеры также обсудят поддержку проектов молодежи Дальнего Востока, сохранение заповедной природы, карьерные перспективы, актуальные вопросы экономики регионов и многие другие темы. Эксперты в течение 3-х дней проведут лекции и дискуссии, поучаствуют в интервью в мультимедийной студии. События будут транслироваться на сайте Российского общества «Знание», а также в сообществе ВКонтакте.

«Российское общество "Знание" и ДВФУ совместно организовывают работу лектория на ВЭФ с 2021 года. Каждый раз наша программа затрагивает актуальные темы, которые дополняют основную повестку форума. Эксперты в своих выступлениях рассказывают о ключевых вызовах, выстраивают диалог с молодежью, обмениваются с ней уникальным опытом и открывают новые возможности для дальнейшего развития. Мы также организуем трансляцию лекций на широкую аудиторию. Все желающие смогут узнать больше о новых просветительских проектах, международном взаимодействии и таком уже близком для нас – Дальнем Востоке», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди приглашенных гостей совместной мультимедийной студии Общества «Знание» и ДВФУ — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Ирина Яровая, Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, также к участию в программе приглашены главы регионов: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин и другие эксперты.

Кроме того, одним из гостей студии станет Первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Всероссийского общества охраны природы, Посол доброй воли ООН, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Лекторий на площадке ДВФУ будет открыт для всех участников и гостей форума. Более 350 студентов университета и активных школьников смогут лично посетить открытые дискуссии и эксклюзивные просветительские экскурсии от Российского общества «Знание». В ходе которых молодые люди смогут посмотреть на внутреннюю работу одного из самых масштабных деловых форумов страны и узнать о достижениях современной России через авторский взгляд представителей правительства РФ, руководителей госкорпораций, олимпийских чемпионов и других выдающихся деятелей.

Программа студии Знание.Лекторий сформирована совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), который является партнером Российского общества «Знание» с 2021 года: соглашение о сотрудничестве в области просветительской деятельности было подписано на VI Восточном экономическом форуме. В этом году одному из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России исполняется 125 лет.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание».

21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.