Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 2 сентября на Камчатке

Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 2 сентября на Камчатке

11:25
31
Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 2 сентября на Камчатке

День знаний в этом году выпадает на воскресенье и его празднование в общеобразовательных организациях пройдет в понедельник, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Торжественные линейки, посвященные началу учебного года, проведут 2 сентября, следовательно, запрет на розничную продажу алкогольной продукции распространяется на 2 сентября», – сказано в сообщении.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», запрет не распространяется на работу предприятий общественного питания: ресторанов, баров и кафе.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Арендное жильё в столице Камчатки получат востребованные в крае специалисты
Губернатор Камчатки на фестивале «КАРДО» получил запрос на паркур-площадку и поддержал идею
Завершить ремонты в школах до начала учебного года поручил губернатор Камчатки
«Край восходящего солнца». 1 июля Камчатка отмечает День образования края
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.