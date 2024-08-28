Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 2 сентября на Камчатке

День знаний в этом году выпадает на воскресенье и его празднование в общеобразовательных организациях пройдет в понедельник, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Торжественные линейки, посвященные началу учебного года, проведут 2 сентября, следовательно, запрет на розничную продажу алкогольной продукции распространяется на 2 сентября», – сказано в сообщении.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», запрет не распространяется на работу предприятий общественного питания: ресторанов, баров и кафе.