Психологический комфорт в жизни дошколят — советы специалиста

В дошкольном возрасте значение имеют отношения в семье и обстановка в дошкольном учреждении. Если ребенок знает, что дома его любят и ждут родители, которым можно доверить свои тревоги и неудачи и от которых он получит новый заряд любви и тепла, он легко перенесет все испытания.

В детском саду любая конфликтная ситуация может быть решена. Сложности общения с конкретными детьми решаются с помощью психолога. Конфликты с воспитателем чаще всего тоже решаются.

«Родителям следует помнить, что детский сад может стать источником серьезных детских переживаний, ведущих к невротизации и психопатизации, поэтому ни в коем случае их нельзя игнорировать, нужно решать. Кстати, конфликтная ситуация в детском саду играет свою положительную роль в воспитании: ребенок, видя заинтересованность родителя в его проблемах и грамотное поведение во время конфликта, получает образец решения проблем, учится находить выход из сложных ситуаций. Поэтому делайте все, чтобы решение конфликта было максимально рациональным, без криков и угроз», — рассказала психолог Камчатского Центра общественного здоровья Татьяна Бутакова.

Для развития полноценной личности можно использовать все способы: творчество, в котором ребенок получает удовольствие от процесса создания и учится выражать свои чувства и эмоции; общение со сверстниками; самостоятельная деятельность и помощь по дому; тренировка выносливости и навыков самовоспитания.