Ни один вопрос с Прямой линии губернатора не остается без ответа — Анатолий Кирносенко

Прямая линия губернатора Камчатского края Владимира Солодова заметное и значимое событие для жителей региона, отметил депутат Законодательного Собрания Камчатского края, председатель постоянного Комитета Законодательного Собрания Камчатского края по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Анатолий Кирносенко.

«Очень важно, что каждый вопрос, который поступает на Прямую линию, непосредственно отрабатывается правительством Камчатского края. Некоторые вопросы решаются незамедлительно, потому что они достаточно простые. Некоторые вопросы требуют глубокой проработки, на них позже даются письменные ответы. На мой взгляд, это самое важное, потому что все получают обратную связь. Я ознакомился с вопросами, которые уже поступили губернатору, большая часть, как раз касается компетенции нашего комитета. Это вопросы по дорогам, благоустройству, расселению аварийного жилья», — сказал Кирносенко.

Парламентарий добавил, что за год, который прошел с прошлой прямой линии, многое изменилось к лучшему.

«Мы видим, что активно ремонтируется дороги в рамках национальных проектов. Строятся новые, которых раньше не было, например, дорога на Халактырский пляж. Возводится здание аэровокзала, которое будет сдано уже в этом году, это откроет возможность для жителей Камчатского края в части новых перелетов», — отметил депутат.

Анатолий Кирносенко особо подчеркнул, что многие вопросы, которые поступают на Прямую линию касаются законодательной власти субъекта.

«Поступают хорошие предложения по благоустройству наших населенных пунктов. И такая обратная связь, позволяет депутатам и муниципальным властям свои усилия направлять максимально эффективно, концентрировать ресурсы на именно те вопросы, которые волнуют людей», — отметил Анатолий Кирносенко.

Напомним, что губернатор Владимир Солодов проведёт «Прямую линию» 12 сентября в 19:30.

Вопросы вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот, как в виде текста, так в видеоформате.

В эфире будут поднимать ключевые для региона темы: поддержка земляков на СВО, проблемы здравоохранения, благоустройство территорий и дорожное строительство, вопросы получения образования.

Трансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале правительства Камчатского края, канале ИА «Камчатка», федеральном канале «Россия 24», а также на региональных телеканалах — «41 Регион» и «Камчатка-1».