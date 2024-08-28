Фестиваль уличного кино состоится в столице Камчатки 30 августа

В Петропавловске-Камчатском 30 августа состоится 11-й Фестиваль уличного кино. Гости мероприятия смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссёров и проголосовать за победителя светом фонариков.

С августа по октябрь более 1000 городов России принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Зрители выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

«30 августа Камчатская краевая научная библиотека имени Крашенинникова традиционно станет площадкой для показа конкурсной программы фестиваля. Жители города смогут посмотреть лучшие художественные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившуюся работу светом карманных фонариков и телефонов. Авторы фильма, собравшего большинство зрительских оценок по всей стране, получат миллион рублей. Зовите друзей, берите фонарики и приходите в библиотеку 30 августа в 18:00. Проведите финальную пятницу лета за просмотром новых фильмов, снятых в России», – добавила специалист по связям с общественностью Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашенинникова Кристина Морозова.

В этом году организаторы обещают насыщенную эмоциями программу: это картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

В программе фестиваля:



Фильм «30 секунд» (реж. Иван Соснин) представляет историю двух больничных клоунов, пытающихся помочь заболевшей девочке Варе, которую внезапно перестала навещать мама.

(реж. Иван Соснин) представляет историю двух больничных клоунов, пытающихся помочь заболевшей девочке Варе, которую внезапно перестала навещать мама. Ляля, героиня фильма «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» (реж. Алексей Кокорин), создала себе парня в метавселенной, где проводила практически всё свободное время. Отношения девушки и аватара заходят так далеко, что приходит время знакомить жениха с родителями.

(реж. Алексей Кокорин), создала себе парня в метавселенной, где проводила практически всё свободное время. Отношения девушки и аватара заходят так далеко, что приходит время знакомить жениха с родителями. Заядлый футбольный болельщик Геннадий, герой кинокартины «Хейт» (реж. Сергей Филатов), неожиданно для себя встречается с Артёмом Дзюбой.

(реж. Сергей Филатов), неожиданно для себя встречается с Артёмом Дзюбой. В фильме «Аплодисменты» (реж. Иван Забажанов) разворачиваются события 1937 года на одном из заседаний райкома: здесь в честь политического деятеля грянули овации, которые невозможно остановить.

(реж. Иван Забажанов) разворачиваются события 1937 года на одном из заседаний райкома: здесь в честь политического деятеля грянули овации, которые невозможно остановить. Герой фильма «На небо» (реж. Анна Иноземцева) с детства хочет стать космонавтом, но его не принимают в училище из-за астмы. И вот однажды по дороге в магазин он встречает своего соседа – космонавта Василия Петровича, погибшего в космосе 10 лет назад.

(реж. Анна Иноземцева) с детства хочет стать космонавтом, но его не принимают в училище из-за астмы. И вот однажды по дороге в магазин он встречает своего соседа – космонавта Василия Петровича, погибшего в космосе 10 лет назад. В кинокартине «Мы ненадолго» (реж. Александра Хобс) разворачивается необычная история Арины, которая готовится к романтическому вечеру. Внезапно на её пороге появляется любовник Евгений, а вместе с ним и его жена с детьми.

(реж. Александра Хобс) разворачивается необычная история Арины, которая готовится к романтическому вечеру. Внезапно на её пороге появляется любовник Евгений, а вместе с ним и его жена с детьми. Коля, герой фильма «Бернаки» (реж. Андрей Лукьянов), делает на лбу татуировку с логотипом фирмы, из которой его недавно уволили, и становится лицом рекламной кампании. Так парень узнает на себе, что такое агрессивный маркетинг.

Кинопоказ состоится 30 августа в 18 часов в актовом зале Камчатской краевой библиотеки имени Крашенинникова. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+. Справки по телефону: 25-23-55.