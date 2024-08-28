Камчатцы могут отправить посылки жителям Курской и Белгородской областей бесплатно

На Камчатке с 27 августа 2024 года отделения Почты России бесплатно принимают посылки весом до 10 килограммов для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания Почта России всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас», – отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.