Концерт подвигу Петропавловского порта проведут 30 августа

Камчатское концертно-филармоническое объединение приглашает 30 августа на мероприятие, посвященное празднованию 170-летия героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры, сообщили в администрации города через свой телеграм-канал.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», в 14 часов у здания концертного зала «Октябрьский» на площадке возле памятника Жану-Франсуа Лаперузу выступят камерный оркестр имени Аввакумова и Военный оркестр войск и сил на северо-востоке РФ.

Прозвучат Торжественная увертюра «1812 год» Чайковского, «Вальс-фантазия» и «Камаринская» Глинки.

В случае неблагоприятных погодных условий концерт пройдет в концертном зале «Октябрьский».

Посещение свободное.