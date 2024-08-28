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  4. Концерт подвигу Петропавловского порта проведут 30 августа

Концерт подвигу Петропавловского порта проведут 30 августа

15:00
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Концерт подвигу Петропавловского порта проведут 30 августа

Камчатское концертно-филармоническое объединение приглашает 30 августа на мероприятие, посвященное празднованию 170-летия героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры, сообщили в администрации города через свой телеграм-канал.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», в 14 часов у здания концертного зала «Октябрьский» на площадке возле памятника Жану-Франсуа Лаперузу выступят камерный оркестр имени Аввакумова и Военный оркестр войск и сил на северо-востоке РФ.

Прозвучат Торжественная увертюра «1812 год» Чайковского, «Вальс-фантазия» и «Камаринская» Глинки.

В случае неблагоприятных погодных условий концерт пройдет в концертном зале «Октябрьский».

Посещение свободное.

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