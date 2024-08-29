«Музыка, Лето, Друзья»: Фестиваль электронной музыки организуют в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском 30 августа состоится молодёжный фестиваль электронной музыки «Музыка, Лето, Друзья». Лучшие диджеи нашего города выступят на территории «Экосистема.Дача» около Култучного озера с 18 часов до 22.

«Во время проведения фестиваля для всех гостей будет работать спортивная игровая зона, где вы с друзьями сможете посоревноваться в настольный футбол, пинг-понг и бадминтон. А ещё приятный бонус от наших партнеров - бесплатный фуд-корт с горячими хот-догами и напитками», - сообщает Telegram-канал Камчатского дворца молодёжи.