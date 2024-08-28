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  4. Закаливание у детей — рассказывают врачи

Закаливание у детей — рассказывают врачи

16:25
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Закаливание у детей — рассказывают врачи

Закаливающие процедуры повышают сопротивляемость организма ребенка к различным инфекционным заболеваниям.

«Кроме усиления иммунитета замечено также, что закаливание повышает работоспособность и способствует развитию целого комплекса компенсаторных реакций», — рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

Несмотря на то, что в будние дни ребенок посещает детский сад, родителям рекомендуется проводить с малышом закаливающие процедуры. Так, ежедневные обливания прохладной водой могут проводиться утром или вечером. В последнем случае стоит учитывать тонизирующий эффект воздействия холода - в ряде случаев после обливания у ребенка может наблюдаться нарушение засыпания. Впрочем, как отмечают медики, здоровые дети при достаточной дневной нагрузке легко засыпают при любых обстоятельствах.

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